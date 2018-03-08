В Белом доме заявили о выигранном суде с порноактрисой

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы Стефани Клиффорд, передает РИА «Новости».

«Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений (о связи с актрисой — «Газета.Ru») не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже», — сказала Сандерс.

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В иске к Трампу Клиффорд заявила, что президент США не подписал договор о неразглашении информации о сексуальных связях, хотя она сама, ее адвокат и адвокат президента сделали это. Согласно договору актриса получила $130 тыс. за молчание об отношениях с Трампом, которые происходили в с 2006 по 2007 годы.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа получил судебный запрет на молчание порноактрисы.