Порошенко рассказал о двух частях разговора с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсуждались преимущественно два вопроса. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

«Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая — то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам как воздух нужны миротворцы», — заявил Порошенко.

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Он также сообщил, что стороны обсудили процесс обмена пленными.

«Я обсуждал конкретные детали, списки, конкретные фамилии», - отметил Порошенко. Он не назвал конкретных фамилий, отметив, что не хочет навредить переговорному процессу.

Ранее сообщалось, что Путин и Порошенко провели телефонный разговор.