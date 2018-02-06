Майкл Пенс может провести встречу с представителями КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не исключает вероятность встреч вице-президента США Майка Пенса с представителями Северной Кореи в ходе его визита в Южную Корею, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в ходе своего визита в Перу.

«Существует возможность контактов с представителями Северной Кореи», — сказал Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, который приедет на открытие Олимпиады.