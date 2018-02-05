Лидер Южной Кореи встретится с главой КНДР

Лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, который приедет на открытие Олимпиады, передает РИА «Новости».

«Президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ен Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр», — сообщили в администрации президента.

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Также сообщается, что стороны прорабатывают возможность отдельной встречи лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия одобрительно относится к прямым переговорам между Северной и Южной Кореей.