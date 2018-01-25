Путин поделился ожиданиями по ситуации вокруг Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает стабилизации ситуации вокруг Крыма в скором времени, передает РИА «Новости».

«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться», — сказал Путин.

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Президент также выразил уверенность в том, что развитие полуострова будет набирать темпы после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило финансирование программы развития Крыма.