Лавров и Тиллерсон обсудили военные операции на севере Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Лавров вновь предостерег от эскалации напряженности в районе Корейского полуострова, к которой ведет агрессивная риторика в адрес Северной Кореи, включая сколачивание направленных против нее блоков и угрозы морской блокады. Министр обратил внимание на готовность к диалогу, демонстрируемую Пхеньяном, и призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами с учетом российско-китайских инициатив на сей счет», — говорится в сообщении ведомства.

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Также министры обсудили ход операций в северных районах Сирии и подготовку к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.

«Лавров акцентировал, что только сами сирийцы вправе определить будущее своей страны», — отмечается в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии.