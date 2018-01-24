Песков: Кремлю не известно о планах блокировки СМИ-иноагентов перед выборами в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о планах по временной блокировке вещания СМИ-иноагентов за распространение призывов бойкотировать российские президентские выборы 18 марта, передает РИА «Новости».

«Мне ничего не известно о таких планах, по всей видимости вам было бы лучше обратиться к сенатору за дополнительными разъяснениями», — заявил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что под временную блокировку в день тишины и в день самих выборов могут попасть «Радио Свобода» и «Голос Америки».