ЦИК зарегистрировал еще более 150 доверенных лиц Путина

ЦИК зарегистрировал еще 154 доверенных лица кандидата на пост президента России Владимира Путина, передает «Интерфакс».

Таким образом, общее количество зарегистрированных доверенных лиц Путина составляет 413 человек.

Ранее избирательный штаб Путина передал в ЦИК для регистрации второй список доверенных лиц, в который входит 159 человек.

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Ранее ЦИК зарегистрировал 259 человек в качестве доверенных лиц кандидата в президенты из 600 возможных по закону.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.