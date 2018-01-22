Пенс назвал дату переезда посольства США в Иерусалим

Посольство США переедет из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает «Би-би-си».

Это заявление он сделал в своей речи перед израильским парламентом.

Выступление Пенса быстро прервала группа арабских членов парламента, протестующих против решения президента США Дональда Трампа о переносе столицы.

Ранее Трамп опроверг слова премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что перенос американского посольства в Иерусалим состоится до конца 2018 года.