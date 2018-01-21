Песков назвал работу с Путиным «удачей всей жизни»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа с Владимиром Путиным — это удача всей его жизни, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» телеканала «Россия-1».

«Удача. Это удача всей моей жизни», — сказал Песков на вопрос о том, что испытывает по поводу того, что каждый день «общается с самым влиятельным человеком в мире».

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что всегда волнуется вести пресс-конференцию с Владимиром Путиным.