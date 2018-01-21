В Белом доме перестали принимать звонки

Из-за приостановки работы правительства Белый дом перестал отвечать на звонки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ.

Позвонившие вместо голоса сотрудника администрации президента слышат запись автоответчика.

«К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции», — гласит текст сообщения.

Ранее сообщалось, что приостановка работы правительства привела к закрытию статуи Свободы в Нью-Йорке для посетителей.