ФСБ определила угрозы безопасности у границ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект указа президента России «Основы государственной пограничной политики Российской Федерации». Документ опубликован на сайте ведомства.

В нем перечислены основные угрозы нацбезопасности государства от приграничных территорий. Так, к ним ФСБ относит территориальные притязания ряда иностранных государств к России и попытки проникновения на территорию страны членов международных террористических и экстремистских организаций.

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Помимо этого, ведомство в числе угроз называет наличие вблизи границ «очагов социально-политической и военной напряженности», «сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории» и попытки расхищения природных ресурсов России.

Также ФСБ не исключает риски стихийных бедствий и эпидемий в соседних государствах у российских границ.

В проекте указа подчеркивается, что приграничная политика России строится на уважении суверенитета других государств, мирном разрешении пограничных вопросов и соблюдении международных обязательств.