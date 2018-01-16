Рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе

РИА «Новости»

Верховная рада Украины отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса до следующего пленарного заседания. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

«Всего рассмотрено 482 правки из 673. Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем пленарном заседании», — гласит сообщение.

Реклама

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что следующее заседание пройдет в среду, 17 января, передает «Украинская правда».

Ранее сообщалось, что Рада отказалась признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР «террористическими организациями».