Рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе
Верховная рада Украины отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса до следующего пленарного заседания. Об этом говорится на сайте украинского парламента.
«Всего рассмотрено 482 правки из 673. Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем пленарном заседании», — гласит сообщение.
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Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что следующее заседание пройдет в среду, 17 января, передает «Украинская правда».
Ранее сообщалось, что Рада отказалась признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР «террористическими организациями».