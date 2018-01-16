В Кремле прокомментировали отказ «Левада-центра» публиковать данные опросов о выборах
В Кремле констатировали, что «Левада-центр» не сможет работать в ходе избирательной кампании, так как является иноагентом, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сожалеют ли в Кремле о том, что на выборах публикаций от «Левада-центра» не будет, напомнил, что организацию признали иноагентом.
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«В данном случае речь идет о том, что предписано законом», — заявил Песков.
Он отметил, что «есть другие крупные организации, которые занимаются социологическими исследованиями».