Власти ЮАР подготовили ноту протеста из-за слов Трампа о «вонючих дырах»

Власти ЮАР вызовут дипломатического представителя США, чтобы выразить протест после заявления американского президента Дональда Трампа о странах – «вонючих дырах». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Департамент международных отношений и сотрудничества в понедельник, 15 января, выразит протест поверенному в делах посольства США в Претории после последних возмутительных комментариев, приписанных президенту Дональду Трампу», — говорится в заявлении ведомства.

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Как отмечается, представитель США должен будет объяснить заявление о том, что африканские страны, Гаити и Сальвадор являются «вонючими дырами».

Ранее представители стран Африки в ООН потребовали от Трампа извинений.