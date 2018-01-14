Послы России и США заявили о невозможности улучшить отношения стран «в одночасье»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсудил с американским послом в России Джоном Хантсманом улучшение отношений между странами, сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, было признано, что в одночасье сделать это невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы», — заявил Антонов.

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Он отметил, что во время встречи были намечены «совместные шаги».

«Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Я считаю, что встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что в США подготовили новые санкции против России.