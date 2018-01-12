«Ъ» узнал число близких к Кремлю россиян, которые попадут в «черный список» США
Белый дом продолжает готовить для конгресса «кремлевский доклад» — список из высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Такой список готовится в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).
«Источники «Ъ» в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России, полагают, что в перечень могут войти более 50 человек, а с членами семей (как того требует CAATSA) — до 300», — пишет издание.
Тем не менее конкретных имен источники пока не называют.
Как сообщалось ранее, попадание в список «кремлевского доклада» не означает автоматическое введение санкций против этих людей, однако ставит их под такую угрозу.