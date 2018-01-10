Адвокат: кого-то уже убили из-за публикации «русского досье» Трампа

Адвокат соучредителя фирмы Fusion GPS Джош Леви во время закрытого допроса рассказал, что «кто-то уже был убит» в результате публикации «русского досье» против президента США Дональда Трампа, передает Fox News.

Это заявление содержалось в 312-страничной расшифровке разговора, который был опубликован в одностороннем порядке во вторник членом судейского комитета Сената.

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«Кто-то уже был убит в результате публикации этого досье, и никому не нужно причинять вреда, связанного с этой честной работой», — сказал адвокат.

При этом Леви не уточнил, кто именно был убит.

Сайт BuzzFeed впервые опубликовал досье в открытом доступе в январе прошлого года. В досье говорилось о якобы имевших место связях Трампа с Россией.

Ранее личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск против портала BuzzFeed и компании Fusion GPS из-за «досье» на американского президента.