Адвокат: кого-то уже убили из-за публикации «русского досье» Трампа
Адвокат соучредителя фирмы Fusion GPS Джош Леви во время закрытого допроса рассказал, что «кто-то уже был убит» в результате публикации «русского досье» против президента США Дональда Трампа, передает Fox News.
Это заявление содержалось в 312-страничной расшифровке разговора, который был опубликован в одностороннем порядке во вторник членом судейского комитета Сената.
«Кто-то уже был убит в результате публикации этого досье, и никому не нужно причинять вреда, связанного с этой честной работой», — сказал адвокат.
При этом Леви не уточнил, кто именно был убит.
Сайт BuzzFeed впервые опубликовал досье в открытом доступе в январе прошлого года. В досье говорилось о якобы имевших место связях Трампа с Россией.
Ранее личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск против портала BuzzFeed и компании Fusion GPS из-за «досье» на американского президента.