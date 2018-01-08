ЦИК закончил прием документов от самовыдвиженцев
ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты, заявившихся в порядке самовыдвижения, сообщает «Интерфакс».
«С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только 15 таких кандидатов», — говорится в сообщении ЦИК.
Реклама
Согласно сообщению, в комиссии отказали в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи кандидатов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о кандидатах «с чудинкой».