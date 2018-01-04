Додон снова отказался запретить российские новостные программы

Президент Молдавии Игорь Додон повторно отклонил принятый парламентом закон по изменению кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, передает РИА «Новости».

Также Додон обратился в Конституционный суд (КС) по поводу его положений.

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«Повторно заявляю о своей позиции по так называемому «закону о борьбе с пропагандой». На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и так далее», — заявил Додон.

По его словам, вместе с тем данный закон вопреки положениям конституции вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.

Ранее парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных и информационно-аналитических передач из России.