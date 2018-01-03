Трамп усомнился в необходимости «платить» Палестине

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение необходимость выделения Палестине «огромных сумм». Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, «мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам».

Трамп заявил, что «например, мы платим сотни миллионов в год палестинцам». Американский президент отметил, что Палестина «не хочет вести переговоры о мирном договоре с Израилем».

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«Почему мы должны в будущем направлять крупные выплаты палестинцам, которые не хотят говорить о мире», — заявил Трамп.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не предоставит финансовую помощь Пакистану из-за «двойной игры» Исламабада.