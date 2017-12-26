Политолог: есть полная неадекватность Украины и Турции ЕС

Киевский политолог Олег Соскин в эфире НСН рассказал, что Киев и Анкара не попадут в Евросоюз в ближайшие 15 лет, поскольку оба государства не соответствуют критериям ЕС.

«Я вот, например, тоже не могу представить Украину, тем более Турцию, в Европейском союзе в ближайшие 15 лет. Есть полная неадекватность этих двух стран по разным причинам. Украина не соответствует по базовым параметрам ни одному из критериев Евросоюза», — рассказал Соскин.

Германия не видит Турцию и Украину в ближайшее время в Европейском союзе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Однако, по его словам, взаимодействие с этими двумя странами продолжится, в то же время он предложил найти другие способы тесного сотрудничества с ними, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.