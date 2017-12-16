Пушков о кризисе в Совете Европы: пусть теперь платит Киев

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Совет Европы вступил в фазу острого кризиса, и предложил «теперь платить» Украине. Об этом он написал в своем твиттере.

«Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина», — заявил Пушков.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Украина уподобилась персонажу из мультфильма «А Баба-яга против!», раскритиковав возможность возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.