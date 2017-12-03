Саакашвили заявил о готовности сесть в тюрьму в Грузии после экстрадиции из Украины

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинские спецслужбы могут экстрадировать его из страны уже на следующей неделе, передает РИА «Новости».

«У них планы выкинуть меня из страны, у них совместная спецоперация грузинских спецслужб, российских спецслужб и украинских спецслужб. Если они даже выкинут меня на следующей неделе», — сказал он.

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По словам Саакашвили, в случае экстрадиции он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.

»...Хотят меня схватить и сказать: вот на тебе в Грузии дела, мы предлагаем тебе в Польшу или в Голландию; я скажу, что я поеду в Грузию», — отметил политик.

Кроме того, он подчеркнул, что готов в Грузии сидеть в тюрьме.

«Даже если меня выкинут, даже если меня бросят в тюрьму под надуманными обвинениями, я знаю, что готовится провокация», — заключил Саакашвили.

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