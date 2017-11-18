Экс-премьер Ливана заявил, что покидает Саудовскую Аравию

Ушедший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири, которого якобы насильно удерживали в Саудовской Аравии, назвал такие заявления ложью. По его словам, он направляется в аэропорт.

«Заявления о том, что меня держат в Саудовской Аравии и не дают выехать из страны, ложны. Я на пути в аэропорт, господин Зигмар Габриэль (глава МИД Германии. — «Газета.Ru»)», — написал Харири в твиттере.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему экс-премьер Ливана неделю не мог вернуться из поездки в Эр-Рияд.