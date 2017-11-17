Песков в восьмой раз ответил на вопрос об участии Путина в выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз ответил на вопрос о планах Владимира Путина участвовать в выборах президента в 2018 году, передает РИА «Новости».

«Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин на следующий президентский срок. Как вы знаете, он об этом ничего не говорил», — заявил Песков.

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Так он ответил на вопрос о том, обсуждал ли Путин на встрече с председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным возможность привлечения последнего для написания экономической части предвыборной программы.

До этого Песков уже семь раз отвечал на вопросы журналистов о планах Путина баллотироваться на пост президента: в декабре, в мае, в начале июля, в конце июля, в начале сентября, в конце сентября и в октябре.

К тому же сам Путин неоднократно говорил, что еще не определился насчет своего участия в президентских выборах 18 марта 2018 года.

По закону кандидаты должны быть определены не позднее, чем за 100, и не ранее, чем за 90 дней до назначенного дня голосования — то есть в период с 8 по 18 декабря 2017 года.