Лавров обвинил постпреда США при ООН во лжи

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил постпреда США при ООН Никки Хейли во лжи и назвал ее автором явления «фейковой дипломатии», передает «Интерфакс».

«То, что госпожа Хейли — постоянный представитель Соединенных Штатов при Совете Безопасности (ООН) заявила о том, будто все ее попытки дозвониться до нашего представителя Василия Небензи за последние дни с тем, чтобы согласовать какой-то общий коллективный текст (резолюции по продлению совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию химинцидентов в Сирии. — «Газета.Ru»), — это прямая ложь», - сказал Лавров на пресс-конференции.

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По словам Лаврова, «мы имеем новое явление в международных отношениях, когда есть не только «фейковые» новости, но еще и «фейковая дипломатия».

Лавров подчеркнул, что сотрудники российского постпредства не отвергали попыток их американских коллег обсудить проекты резолюций.

Ранее Хейли заявила, что Россия убила миссию по расследованию атак с применением химоружия в Сирии.