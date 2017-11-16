Косачев о подготовке встречи Путина и Трампа: танго танцуют вдвоем

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев полагает, что рано или поздно полноценная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, передает РИА «Новости».

«Рано или поздно, я уверен, встреча должна состояться, потому что от российско-американского взаимопонимания и сотрудничества зависит слишком многое в международных отношениях», — сказал Косачев.

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По мнению сенатора, Россия неоднократно подтверждала свою готовность к переговорам, позиции России по этому вопросу нет никакого сомнения, «понимая саму логику нашей внешней политики».

«Но танго танцуют вдвоем», — философски отметил он.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в срыве переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа виновата администрация США.