Косачев о подготовке встречи Путина и Трампа: танго танцуют вдвоем
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев полагает, что рано или поздно полноценная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, передает РИА «Новости».
«Рано или поздно, я уверен, встреча должна состояться, потому что от российско-американского взаимопонимания и сотрудничества зависит слишком многое в международных отношениях», — сказал Косачев.
По мнению сенатора, Россия неоднократно подтверждала свою готовность к переговорам, позиции России по этому вопросу нет никакого сомнения, «понимая саму логику нашей внешней политики».
«Но танго танцуют вдвоем», — философски отметил он.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в срыве переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа виновата администрация США.