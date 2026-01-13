Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Крымский мост открыли для автомобилей спустя почти три часа

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено спустя почти три часа
Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд машин по Крымскому мосту возобновили спустя почти три часа. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Пост об этом был опубликован накануне в 23:13. Движения автотранспорта по мосту не было с 20:28. Автомобилистов в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников безопасности.

После возобновления движения машин со стороны Тамани возникла пробка. В ней стояли около 280 автомобилей, ожидание занимало около часа. К 2:00 пробка рассосалась. С тех пор затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не возникало.

На этом фоне Минобороны заявило, что российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над семью регионами страны, Азовским и Черным морями 78 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над Крымом нейтрализовали 36 дронов.

Ранее мужчина упал с Крымского моста.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606073_rnd_6",
    "video_id": "record::59271fe6-ed02-4e40-b71f-cbc48d78c8c0"
}
 
Теперь вы знаете
Хамство в чате — повод для штрафа. Какие оскорбления обойдутся россиянам дороже всего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+