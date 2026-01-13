Крымский мост открыли для автомобилей спустя почти три часа

Проезд машин по Крымскому мосту возобновили спустя почти три часа. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Пост об этом был опубликован накануне в 23:13. Движения автотранспорта по мосту не было с 20:28. Автомобилистов в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников безопасности.

После возобновления движения машин со стороны Тамани возникла пробка. В ней стояли около 280 автомобилей, ожидание занимало около часа. К 2:00 пробка рассосалась. С тех пор затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не возникало.

На этом фоне Минобороны заявило, что российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над семью регионами страны, Азовским и Черным морями 78 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над Крымом нейтрализовали 36 дронов.

Ранее мужчина упал с Крымского моста.