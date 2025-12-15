Россиянам назвали профессии, которые будут самыми востребованными в 2026 году

Рынок труда сегодня меняется так быстро, что образовательные программы не успевают под него подстраиваться. При этом на основании основных тенденций можно сделать вывод, что наиболее востребованными в 2026 году будут профессии на стыке нескольких IT-направлений, считает директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев. В том числе это касается технологий искусственного интеллекта, кибербезопасности и подобных направлений, объяснил он в беседе с RT.

В числе одной из самых востребованных в предстоящем году профессий эксперт выделил инженера по интеграции ИИ, отметив, что сегодня компании уже рассматривают это направление не как важный элемент бизнеса.

«Инженер по интеграции отвечает за то, чтобы ИИ действительно повышал производительность, снижал издержки и улучшал эффективность операций, — пояснил Васильев. — Специалист должен понимать, какие именно данные будут полезны для обучения модели, как встроить алгоритмы в рабочие процессы и какие риски могут при этом возникнуть».

Еще одним перспективным направлением на будущий год эксперт назвал кибербезопасность, отметив, что сегодня это стратегически важная сфера для любой компании. Кроме того, востребованы будут специалисты роботизации производств и аналитики, так как на российском рынке труда сохраняется дефицит таких кадров.

Напомним, в РФ к 2030 прогнозируется крайне сложная ситуация на рынке труда, к которой приведет повсеместная автоматизация и массовое сокращение числа рабочих мест. Как отмечала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, людей будут вытеснять технологии, в результате чего специалисты будут мигрировать из отрасли в отрасль, а также заниматься низкоквалифицированным трудом даже при наличии хорошего образования. В пример она привела сегодняшнюю ситуацию, когда многие люди с двумя-тремя высшими образованиями работают курьерами, так как там им платят лучше, чем на их официальной должности.

Ранее в ЦБ заявили о смягчении ситуации на рынке труда.