В МИД высказались об отказе Запада от антикоррупционного сотрудничества с Россией

МИД: Запад содействует преступности, сворачивая антикоррупционное сотрудничество
Стрингер/РИА Новости

Западные страны намеренно сокращают антикоррупционное сотрудничество с Россией в угоду своим политическим и экономическим интересам. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на полях сессии конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции.

По его словам, западные страны начали специально уменьшать потенциал антикоррупционного и антикриминального сотрудничества с «неугодными» и «неудобными» для них партнерами, потворствуя тем самым организованной преступности.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, сохранились ли у России рабочие каналы с Западом по линии возврата незаконно полученных активов и экстрадиции преступников.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что власти Украины в значительной степени «смогли побороть коррупцию» в стране. В то время как президент США Дональд Трамп заявил, что коррупция на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию.

Ранее Захарова заявила, что политики Запада связаны с Зеленским коррупцией.

