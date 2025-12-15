Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Отражена атака беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву. Об этом в своем аккаунте в мессенджере Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он.

По словам Собянина, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский в данный момент действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Шереметьево введенные ранее ограничения на полеты сняли.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.