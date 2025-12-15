Стало известно, на что хватит средней зарплаты в 2026 году

Экономист Байгузина: средней зарплаты в 2026 году хватит на еду, жилье и одежду

При средней зарплате россияне в 2026 году смогут обеспечить основные жизненные потребности — питание, жилье, транспорт, одежду и досуг. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина.

По ее словам, средняя зарплата в 2026 году позволит россиянам закрывать базовые потребности, однако реальный набор товаров и услуг будет зависеть от уровня инфляции, региона проживания и структуры расходов конкретной семьи. Байгузина уточнила, что при оценке покупательской способности доходов важно учитывать стоимость продуктов питания, коммунальных услуг, транспорта, жилья, медицины и досуга. Несмотря на значительные региональные различия, можно выделить усредненный потребительский набор, сказала эксперт.

«Так, расходы на продукты питания — хлеб, крупы, мясо, рыбу, овощи, фрукты и молочную продукцию — в среднем составляют около 20–30% от ежемесячного дохода семьи. На оплату жилищно-коммунальных услуг, в зависимости от региона и типа жилья, обычно уходит еще 15–20% бюджета. Транспортные расходы, включая проезд на общественном транспорте или содержание личного автомобиля, занимают порядка 10–15% доходов. Затраты на одежду и обувь, приобретаемые не ежемесячно, в среднем оцениваются в 5–10% бюджета», — отметила Байгузина.

Она добавила, что еще 5–10% дохода семьи может направляться на развлечения — посещение кинотеатров, кафе, ресторанов и культурных мероприятий. Схожую долю занимают расходы на медицинские услуги и лекарства, которые зависят от состояния здоровья и частоты обращений к врачам, заключила экономист.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в начале осени средняя зарплата россиян достигла 96,2 тыс. рублей. В 13 российских регионах этот показатель превысил 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата россиян выросла более чем на 10% за год.