Россиян предупредили, что в январе аванс будет меньше, чем обычно

Количество выходных и праздничных дней в январе 2026 года не повлияет на итоговую сумму зарплаты за месяц, однако скажется на размере аванса и окончательного расчета. Аванс в январе сократится из-за меньшего числа рабочих дней, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Согласно Трудовому кодексу РФ, заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. При этом размер выплат за первую и вторую половину месяца рассчитывается с учетом фактически отработанных рабочих дней. В январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих дней. Для сравнения, в январе 2025 года их было 17. В первой половине января 2026 года приходится четыре рабочих дня, во второй — 11. Годом ранее — пять и 12 рабочих дней соответственно», — отметил Балынин.

По его словам, если оклад сотрудника составляет 90 тыс. рублей, выплата за первую половину января составит около 24 тыс. рублей до вычета налога. После удержания НДФЛ на руки работник получит 20 880 рублей. За вторую половину месяца начислят 66 тыс. рублей, из которых после налогообложения будет выплачено 57 420 рублей, уточнил экономист.

Он заключил, что премии и другие надбавки, как правило, выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. В этом случае итоговая сумма второй выплаты может быть выше, однако это связано не с количеством рабочих дней, а с системой оплаты труда, принятой у конкретного работодателя, подытожил Балынин.

