Двалишвили на видео показал, как снимает швы с лица после поражения от Яна

Боец UFC Двалишвили самостоятельно снял швы с лица, наложенные после боя с Яном

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видеозапись, как самостоятельно снимает швы со своего носа.

Бойцу были наложены швы после его поединка с россиянином Петром Яном из-за рассечения.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

