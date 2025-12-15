На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алкоголь в розничных магазинах РФ может подорожать на 17%

«Ъ»: стоимость алкоголя в розничной продаже может вырасти до 17%
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Алкоголь на полках российских магазинов может подорожать в среднем на 10%–17%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей.

По сообщению издания, цены на алкоголь могут вырасти уже в январе из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.

Так, в Novabev Group предупредили, что стоимость их продукции вырастет на 10%. Продукция «КВК Групп», производящей коньяк «Коктебель» и водку Medoff, подорожает в среднем на 15–17%. В Алкогольной сибирской группе предупредили о повышении цен на 13% на собственный водочный ассортимент и 12% на всю остальную продукцию.

8 декабря экономист, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», член генерального совета «Деловой России», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев рассказал, что рост цен на крепкий алкоголь в России является логичным — такая практика уже давно действует в Европе.

Он пояснил, что с большой долей вероятности минимальная розничная цена на крепкий алкоголь после 1 января снова сильно поднимется. Экономист подчеркнул, что, по данным, «утекшим» из Минфина, нижнюю планку цены на бутылку водки планируется поднять с 349 до 409 рублей, бутылку коньяка — с 651 до 755 рублей. Примерно на 17%, как и на прошлый Новый год, констатировал Николаев. Он добавил, что «бренди сильно не повезло, его хотят сделать дороже сразу на 28% — до 605 рублей за 0,5 л».

Ранее россиян предупредили о подорожании водки и коньяка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами