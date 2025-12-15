Писториус предостерег Украину от отказа от членства в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически оценил идею отказа Украины от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Своим мнением он поделился в эфире телеканала ZDF.

По его словам, у Украины «уже есть негативный опыт» надежды на подобные заверения. В договоренностях нужно ориентироваться на готовность России принять конкретные территориальные и политические условия, указал министр.

«Важно оценить, насколько слова Владимира Зеленского реально будут реализованы и какие условия нужно выполнить. Речь идет о территориальных вопросах и обязательствах России и других стран. Одних гарантий безопасности, особенно без активного участия США, недостаточно», — сказал Писториус.

Он считает, что санкции и замороженные активы России являются наиболее действенным инструментом влияния. Их изъятие могло бы стать мощным политическим сигналом, утверждает политик.

15 декабря Reuters писал, что Зеленский перед переговорами в Берлине предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Он отметил, что откажется от вступления в Североатлантический альянс при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии от ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее в Швеции призвали готовиться сдерживать Россию после завершения конфликта на Украине.