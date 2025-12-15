В Челябинской области на видео сняли, как спасатели доставали женщину из разбитого Renault

Челябинка разбилась на Renault и застряла в искореженном машине

В Челябинской области женщина оказалась заблокирована в искореженной иномарке после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Машину сжало, как консервную банку! Женщина на «Рено» попала в ДТП на трассе в Челябинской области. Сообщается, что дама не справилась с управлением и влетела в столб. Автоледи оказалась зажата в салоне», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, как спасатели достают из разбитой иномарки женщину. По данным канала, ДТП произошло 14 декабря на трассе М-5. Прибывшие сотрудники МЧС деблокировали пострадавшую. Совместно с пожарными специалистами спасатели оперативно доставили челябинку в автомобиль медиков.

До этого на трассе под Казанью столкнулись восемь автомобилей. Очевидцы запечатлели последствия столкновения на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей, при этом одна из машин вылетела с дороги и перевернулась.

