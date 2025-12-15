Капризов установил рекорд «Миннесоты» по сезонам с 20+ голами в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил клубный рекорд по количеству сезонов с 20+голами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 15 декабря «Миннесота» одержала победу над «Бостон Брюинз» со счетом 6:2. Капризов в этом матче оформил дубль. Теперь на его счету 37 (20+17) очков в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Этот сезон стал для Капризова шестым, в котором он забрасывать 20 и более шайб. Капризов обошел Мариана Габорика и Зака Паризе, став рекордсменом по количеству таких сезонов в истории команды.

Капризов укрепил лидерство в снайперской гонке сезона НХЛ среди российских хоккеистов. По этому показателю он обходит Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз», 14), Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг», 13) и Павла Дорофеева («Вегас Голден Найтс», 13).

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Для «Миннесоты» победа над «Бостоном» стала четвертой подряд, команда идет на третьем месте в Западной конференции НХЛ, набрав 43 очка в 33 встречах. В следующем матче хоккеисты «Уайлд» на домашней арене сразятся с «Вашингтон Кэпиталз» 17 декабря, стартовая сирена прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин обошел Яромира Ягра и поднялся в топ-10 по очкам в НХЛ в большинстве.