Скончался гастроблогер Алексей Мельников

В Екатеринбурге ушел из жизни известный гастроблогер Алексей Мельников. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Марина.

Она отметила, что умер «любимый муж, отец и сын».

«Внутри пустота с величиной в огромную дыру. Почему он, почему сейчас, почему так рано», — написала женщина.

Мужчине было 34 года. Причина смерти блогера не называется. У Мельникова осталась маленькая дочь.

Алексей Мельников обозревал заведения и интересные места Екатеринбурга. Он вел паблики «Афиша Екатеринбург» и «Мельников в городе». Кроме того, блогер создал ресторанный бот, показывающий гастроточки, которые находились поблизости от человека, а также скидки и акции.

В конце ноября в Оренбурге умер известный фитнес-блогер Дмитрий Нуянзин. Мужчина ел только фастфуд и успел потолстеть до 103 кг. После этого он собирался показать аудитории, как грамотно и быстро похудеть. По данным журналистов, предварительной причиной смерти Нуянзина называют остановку сердца.

