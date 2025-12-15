В Шереметьево сняли временные ограничения

В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Сняты введённые ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево», — отмечается в публикации.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент все рейсы выполняются по расписанию.

Ограничения в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево были введены в 7:43 по мск. Пассажиров просили быть «готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

