Стали известны детали переговоров по гарантиям безопасности Украине

Украина настаивает на гарантиях безопасности как предварительном условии заключения мирного соглашения, в то время как Вашингтон предлагает многоэтапный подход, в котором они будут согласованы со временем. Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным одного из собеседников, прошедшие накануне переговоры Владимира Зеленского с делегацией США, которую представляли спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, можно охарактеризовать как «самый подробный разговор о последовательности действий, который мы когда-либо видели – механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация».

«Это была не постановочная фотосессия. Это были изнурительные пятичасовые переговоры, в ходе которых никто не делал вид, что компромиссы не приведут к политическим взрывам», — сказал собеседник.

Как пишет газета, Зеленский выдвинул гарантии безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной сделки. США, в свою очередь, предлагают «многоэтапный подход», говорится в тексте. Украина относится к такому варианту с «осторожностью», указывает Kyiv Post.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что украинская и американская делегации на переговорах в Берлине достигли значительного прогресса. Встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, его советника и зятя американского лидера Джареда Кушнера продлилась пять часов. Стороны обсудили мирный план США из 20 пунктов и экономические вопросы. Переговоры продолжатся 15 декабря.

Ранее стало известно, что Евросоюз и Трамп спорят из-за территориальных уступок Украины.