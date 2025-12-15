На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Украины выдвинула условие по гарантиям безопасности

Посол Стефанишина: гарантии безопасности Киеву должны быть юридически обязательны
Global Look Press

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в эфире Fox News заявила, что гарантии безопасности Киеву должны быть юридически обязательными без возможности их отмены или игнорирования.

«Этот документ должен иметь обязательную юридическую силу во всех отношениях и не должен допускать его отмены ни при каких обстоятельствах. И я уверена, что руководство Соединенных Штатов позаботится о том, чтобы существовала какая-то форма, которая могла бы сработать», — сказала Стефанишина.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе пятой статьи устава НАТО. По словам источника, «мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, но, с другой стороны, будут достаточно надежными».

Газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

Ранее Зеленский рассказал о коммуникациях с Россией.

