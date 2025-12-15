Каллас признала сложность дискуссий по кредиту для Украины под активы России

Глава евродипломатии Кая Каллас признала сложность дискуссий по выделению кредита для Украины под российские активы. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, наиболее предпочтительным вариантом финансирования Киева является так называемый «репарационный кредит», над этим работает ЕС.

«Мы еще не достигли этого, и это сложно, но мы выполняем свою работу. У нас еще есть несколько дней», — сказала Каллас перед началом заседания глав МИД европейских стран в Брюсселе.

3 декабря Еврокомиссия (ЕК) одобрила план по предоставлению Украине «репарационного кредита» в размере €165 млрд за счет изъятия замороженных российских активов. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, средства должны покрыть финансовые потребности Киева на ближайшие два года. Против плана выступает Бельгия, где хранится большая часть активов, а в Кремле ранее назвали такое изъятие «воровством» и заявили, что готовят ответные меры.

В свою очередь в ЕК рассчитывают, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению кредита для Украины за счет замороженных российских активов.

Ранее Фицо заявил, что не позволит выплатить «репарационный кредит» Киеву.