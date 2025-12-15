На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Магнитогорске таксист напал на школьницу и избил ее

В Магнитогорске на видео попало, как пожилой таксист избил школьницу
true
true
true

В городе Магнитогорске Челябинской области таксист побил школьницу из-за того, что она не отменила заказ. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

«ЧП случилось в Магнитогорске. У девочки сел телефон, а 62-летний водитель такси требовал отменить поездку, после чего избил 17-летнюю девушку, так как не хотел ехать в СНТ. Пострадавшая получила ушибы и сильный стресс». – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как пожилой мужчина подходит к девочке и бьет ее, от удара школьница падает на землю.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя. В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку.

До этого в Казани мужчины избили водителя на проезжей части. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как нарушители выходят из автомобиля и направляются к водителю, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало, как водители избили друг друга на дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами