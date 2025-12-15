Видео: в Магнитогорске таксист напал на школьницу и избил ее

В Магнитогорске на видео попало, как пожилой таксист избил школьницу

В городе Магнитогорске Челябинской области таксист побил школьницу из-за того, что она не отменила заказ. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

«ЧП случилось в Магнитогорске. У девочки сел телефон, а 62-летний водитель такси требовал отменить поездку, после чего избил 17-летнюю девушку, так как не хотел ехать в СНТ. Пострадавшая получила ушибы и сильный стресс». – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как пожилой мужчина подходит к девочке и бьет ее, от удара школьница падает на землю.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя. В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку.

До этого в Казани мужчины избили водителя на проезжей части. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как нарушители выходят из автомобиля и направляются к водителю, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало, как водители избили друг друга на дороге.