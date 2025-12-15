Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего вице-премьера Башкирии

Генпрокуратура требует изъять имущество бывшего и.о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за взятку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку дел Мещанского суда Москвы.

В иске речь идет о 13 зданиях, включая комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров и дачу в Башкирии. Также в иске указан автопарк Марзаева премиум-класса стоимостью более 20 млн рублей.

21 ноября РИА Новости сообщало, что Марзаев во время оглашения ему приговора по делу о взяточничестве пил кофе, а потом зааплодировал. Его приговорили к 13 годам колонии и оштрафовали на 500 млн рублей.

В начале октября этого года на первом судебном заседании в суде в Уфе Марзаев заявил журналистам, что у него боевое настроение. Кроме того, тогда чиновник отметил безосновательность заведенного против него дела и выразил надежду, что в суде удастся доказать его невиновность.

Задержали Марзаева в сентябре 2024 года. По версии следствия, он получил 37 млн рублей через посредника из общей суммы взятки в 56,1 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал обеспечить покровительство деятельности компании «Дортрансстрой» и предоставить госконтракты на строительство автодорог. Свою вину Марзаев не признал.

