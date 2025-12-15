На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о совещании по возможности проведения выборов на Украине

РБК-Украина: офис Зеленского провел совещание по возможности проведения выборов
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

В офисе украинского президента Владимира Зеленского на прошлой неделе состоялось совещание, посвященное возможности проведения выборов во время военного положения, по итогам которого было дано указание разработать законопроект. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, состоявшееся мероприятие является лишь ответом на претензии американского лидера Дональда Трампа, демонстрирующим якобы готовность к сценарию с выборами. В действительности администрация Зеленского не планирует реализовывать эту инициативу, подчеркнули журналисты.

Тем не менее отмечается, что чиновники обсуждали возможность многодневного голосования и проведения процедуры в сжатые сроки — до 60 дней, как при досрочных президентских выборах.

9 декабря Зеленский заявил о готовности провести выборы президента на Украине в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские лидеры помогут ему обеспечить безопасность для этого. Украинский лидер подчеркнул, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

14 декабря Зеленский повторил свое намерение провести выборы на Украине, заверив, что не держится за кресло президента.

Ранее аналитик предсказал переворот на Украине против Зеленского.

