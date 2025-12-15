В двух московских аэропортах введены временные ограничения

Росавиация: в Домодедово и Жуковском введены временные ограничения

В Домодедово и Жуковском введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

Он пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский вводили 14 декабря.

14 декабря Кореняко такэе сообщал, что в волгоградском аэропорту были введены ограничения на полеты самолетов.

ВСУ в ночь на 14 декабря атаковали Россию 235 беспилотниками. Дроны сбили над 14 российскими регионами. В Урюпинске падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров после этого заявил об эвакуации жителей соседних домов.

Ранее в Шереметьево ввели план «Ковер».