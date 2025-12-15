Долги россиян и бизнеса перед бюджетом достигли рекордного размера

Долги россиян и бизнеса по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам перед бюджетом достигли рекордных 3,3 трлн рублей по итогам девяти месяцев 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет «Социально-экономическое положение России» Росстата.

Отмечается, что эта сумма почти на 20% больше, чем годом ранее, когда задолженность была 2,7 трлн рублей. При этом только треть из этих денег — недоимки, а все остальное — пени и штрафы.

Как уточнила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе, среди причин увеличения задолженности — снижение прибыли компаний. Она объяснила, что кредиты стали дороже, а издержки возросли.

Кроме того, влияние на этот фактор оказала высокая ключевая ставка Центробанка, считает эксперт. Гогаладзе отметила, что Банк России первые шесть месяцев 2025 года удерживал ставку на рекордном уровне в 21%, и только в начале июня начался процесс по ее постепенному снижению. Экономист пояснила, что пени, которые необходимо выплачивать в случае задолженности по кредитам, привязаны к ключевой ставке и растут вместе с ней. Поэтому при высокой ключевой ставке даже небольшие просрочки могут обернуться серьезными штрафами.

Ранее был назван размер госдолга России.