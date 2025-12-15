На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Долги россиян и бизнеса перед бюджетом достигли рекордного размера

«Известия»: долги россиян и бизнеса перед бюджетом достигли 3,3 трлн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Долги россиян и бизнеса по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам перед бюджетом достигли рекордных 3,3 трлн рублей по итогам девяти месяцев 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет «Социально-экономическое положение России» Росстата.

Отмечается, что эта сумма почти на 20% больше, чем годом ранее, когда задолженность была 2,7 трлн рублей. При этом только треть из этих денег — недоимки, а все остальное — пени и штрафы.

Как уточнила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе, среди причин увеличения задолженности — снижение прибыли компаний. Она объяснила, что кредиты стали дороже, а издержки возросли.

Кроме того, влияние на этот фактор оказала высокая ключевая ставка Центробанка, считает эксперт. Гогаладзе отметила, что Банк России первые шесть месяцев 2025 года удерживал ставку на рекордном уровне в 21%, и только в начале июня начался процесс по ее постепенному снижению. Экономист пояснила, что пени, которые необходимо выплачивать в случае задолженности по кредитам, привязаны к ключевой ставке и растут вместе с ней. Поэтому при высокой ключевой ставке даже небольшие просрочки могут обернуться серьезными штрафами.

Ранее был назван размер госдолга России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами