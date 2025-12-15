Каллас анонсировала новые санкции Евросоюза в отношении России

Главы министерств иностранных дел Европейского союза 15 декабря утвердят новые санкции в отношении России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

По ее словам, Евросоюз внесет в санкционный список 40 морских судов в рамках санкций.

«Мы примем решение в отношении судов «теневого флота». У нас есть 40 дополнительных судов и вспомогательные средства», — сказала Каллас.

До этого правительство Швейцарии объявило о присоединении к 19-му пакету санкций ЕС. Новые меры вступили в силу 13 декабря 2025 года.

19-й пакет санкций, введенный Евросоюзом против России в конце октября, предусматривает ограничения, направленные против российских банковских учреждений и операций с использованием криптовалют. Кроме того, в список ограничений были включены свыше сотни танкеров, ходящих под иностранными флагами и задействованных в транспортировке российской нефти. Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

Ранее СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России.